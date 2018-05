Kas 2014. aasta märtsis kadunuks jäänud Malaisia lennukile võis saada saatuslikuks salapärane saadetis?

News.com.au teatel oli lennukis 2,2-tonnine veos, mis lähedasi kaotanute silmis tundub kahtlane ja nad nõuavad selle kindlaks tegemist.

2014. aastal Malaysia Airlinesi lennuki kadumisel pereliikmeid kaotanute grupeering Voice 370 FOTO: RIJASOLO / AFP/Scanpix

Lennul MH370 pereliikmeid kaotanuid ühendav grupeering Voice 370 esitas Malaisia valitsusele palve avalikustada, mis oli lisaks 239 reisijale ja meeskonnaliikmele veel kadunud Boeing 777 pardal.

Malaisia võimud teatasid selle nädala alguses, et nimetatud lennuki otsingud lõpetatakse, kuna seda ei ole nelja aasta jooksul leitud.

Kaart, mis näitab Malaysia Airlinesi kadunud lennuki otsinguala India ookeanis FOTO: HANDOUT / REUTERS/Scanpix

Nimetatud lennul jäi kadunuks austraallane Paul Weeks, kelle lesk Danica Weeks nõuab koos teiste hukkunute pereliikmetega avalikustamist, mis oli see salapärane, 2,4 tonni kaalunud kaup Boeing 777 pardal. Lennumanifestis oli algselt, et tegemist oli liitiumioonakude ja laadijatega, kuid hiljem see teave kadus ametlikest dokumentidest.

«See on kummaline, et lennufirma võtab inimestelt raha, et nad lennutada ühest punktist teise, kuid samas ei avalikusta, mida nad kaubana veavad. Lennuk kadus neli aastat tagasi, kuid me ei tea seni täpselt, mis oli pagasiruumis. Oleme pikka aega nõudnud täielikku manifesti, kuid lennufirma ega Malaisia lennuõnnetuse uurijad ei ole seda avalikustanud,» teatas austraallanna.

Malaysia Airlinesi üks Boeing 777 lennukitest FOTO: JoePriesAviation.net / AP/Scanpix

Ühendusse Voice 370 kuulujad kahtlustavad, et lennuki pardal olnud salapärane kaup võis olla põhjuseks, miks Boeing 777 jälgi jätmata kadus.

Malaysia Airlinesi endine juht Ahmad Jauhari Yahya teatas 20. märtsil 2014 ehk vaid mõni aeg pärast lennuki kadumist, et pardal oli elektroonilisi seadmeid.

Lennuki algses pardadokumendis oli, et lennuki pagas sisaldas 2453 kilogrammi liitiumioonakusid.

Sülearvuti liitiumioonaku FOTO: wikipedia.org

Ekspertide sõnul on liitiumioonakud kergmetalli liitiumi tõttu väga tuleohtlikud ja võivad kergelt süttida. Selle tõttu arvatakse, et need kuumenesid ja plahvatasid ning lennuk kukkus kuskil merre, kus on väga sügav.

Austraalia pilootide arvates tegi Malaysia Airlinesi piloot, kadunuks jäänud Boeing 777 kapten Zaharie Ahmad Shah enesetapu, viies endaga kaasa veel 238 inimest.

Malaysia Airlinesi lennuki otsimist juhtinud Austraalia eksperdid ei poolda seda teooriat, nende arvates võis lennukis aset leida tehniline rike, kütus lõppes otsa, toimus õnnetus või terrorirünnak.