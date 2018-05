ELU24 EKSKLUSIIV: kabistamisjamasse sattunud Mangi esimene intervjuu: no mis teema see on!

Mang sattus skandaali keerisesse kaks nädalat tagasi, mil eetris oli ETV saade «Pealtnägija», kus mitu naist süüdistasid Mangi ahistamises. Lisaks ilmnes loost, et kalli tunnihinnaga astroloog üürib Tallinna linnalt munitsipaalkorterit, kus ta suure osa ajast tegelikult ei ela.

Elu24 eksklusiivses videos jääb Mang napisõnaliseks. «Mina ei räägi mitte kellegagi. Tuleb aeg, ma räägin ja kirjutan. Praegu ei ole see aeg,» jääb tähetark enesele kindlaks.

Kas Mang on juba ka politseis käinud? «Ma ei räägi nendel teemadel. No mis teema see on!» lajatab ta vastu.