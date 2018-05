GALERII Piilu sisse! «Naabrist parem» korterid said valmis

Kes võidab «Naabrist parem» 6. hooaja? Finaalsaatele minnakse vastu seisus, kus hipsteritel Helenil ja Karlil ning saarlastel Sireti ja Ardol on võrdselt 5 võidurosetti, kaval tinderipaar Renate ja Karel on kolme võidurosetiga neil kannul ning Elinal ja Rasmusel on võidurosette kaks. Kuna finaalis kaotus enam kedagi ei ohusta, võib punaste rosettide arvu nüüd tulemuste juures unustada. Puhata ei saa aga keegi, sest ka viimases saates on naabritel veel võimalus juurde teenida kuldseid rosette ja seis võib hetkega muutuda.