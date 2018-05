Näputäis erootikat: kõmuline veteranmodell väisas stripiklubi

42-aastane Frenchy Morgan, kes resideerub juba pikemat aega USA-s on tuntud ka kui Angelique "Frenchy" Morgan. Ta on prantsuse tõsielustaar, näitleja ja modell. Kuulsaks sai ta tänu osalemisele erinevates VH1 tõsielusarjades ning inglise tõsielusarjas «Celebrity Big Brother».

Selge on see, et naisterahva lemmikvärv on roosa ning sel korral näitab ta oma kehavõlusid burlesque stiilis rõivastes, milles staarikese rinnad vaevu kaetud püsivad.