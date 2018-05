Teismeline, kellest saab miljonär enne täisikka jõudmist

Praegu 16-aastasele Birdile makstakse Peppale hääle andmise eest 1000 naela (1140 eurot) tunnis ja ühes nädalas võib ta teenida 12 000 naela (13 680 eurot), teatab The Sun.

Animasarja «Peppa Pig» peategelane ja pealkiri FOTO: wikipedia.org

Tal saab oma hea teenistuse tõttu juba enne 21-aastaseks ehk täisealiseks saamist miljonäriks.

«Peppa Pig» on 2004. aastast mitmete riikide telekanalitel näidatud briti animasari, mille osad kestavad vaid viis minutit. Kui selle tegemist alustati, siis ei osatud arvata, et see saab väga populaarseks.

Sarja näidatakse rohkem kui 100 riigis ja 40 keelde tõlgituna.

Kaader animasarjast «Peppa Pig» FOTO: wikipedia.org

Briti meedia teatel on Harley Bird Ühendkuningriigis kõige enam teeniv lapsest häälenäitleja. Sarja tegijate sõnul oleks talle raske asendajat leida, kuna tüdrukul on väga eriline ja meeldejääv hääl.

Bird on oma rollist rääkinud mitmetes briti saadetes, hiljuti kanali ITV This Morning hommikuprogrammis. Ta sõnas, et kui ta alustas viieaastasena Pippale hääle andmist, siis produtsendid lugesid talle lauseid ette ja ta pidi neid kordama, kuna ta ei osanud siis ise veel korralikult lugeda.

Harley Bird nooremana FOTO: Twitter.com

«Olen olnud juba 11 aastat Pippa. See tegelane on osa minust, sest puhun talle elu sisse. Tean, kuidas ta mõtleb ja tegutseb,» selgitas teismeline.

Harley Bird FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Birdi hääl on kasvades küll muutunud, kuid mitte nii palju, et ta ei saaks enam Pippale häält anda.

Noor näitlejanna on õnnelik, et Pippa on maailmakuulus, kuid tema on saanud jääda üsna tundmatuks.