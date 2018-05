Emilia Clarke «Troonide mängu» finaali kohta: pean tegema midagi väga vastikut

31-aastane Clarke andis hiljuti intervjuu väljaandele Vanity Fair, öeldes et Daenerys Targaryeni saatus kujuneb kummaliseks.

«See, mida ma tegema pean on väga närvesööv ja vastik, kuid ma teen seda. Igatahes jätab Daenerys endast vägeva märgi maha. Kui te näete viimasel hooajal mu tegelast, siis saate aru, mida ma mõtlen,» sõnas näitlejanna.

FOTO: CAP/PLF/Supplied by Capital Pictures/Scanpix

Staar sõnas selle aasta alguses antud intervjuus, et sarja lõpplahendus jagab fännid kahte leeri.

«Osa inimesi on rõõmsad, et saavad seda, mida ootasid. Teised aga küsivad, et kas lõpp ikka peab selline olema. Nende seas ka minu ema,» teatas clarke.