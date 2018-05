Lewis Hamilton on tüdrukute tagasituleku üle igati rõõmus. «Naised on maailma kõige ilusam osa. Kui liigume stardijoonele ja seal on ilusad naised, siis see on igati hea asi,» sõnas Hamilton Daily Mailile. «Muidugi, ei me tohiks panna naisi tundma end ebamugavalt. Kui nad tunneks end ebamugavalt, siis tuleks selline asi lõpetada,» täpsustas vormeliäss.