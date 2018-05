Missis Estonia võistluse looja Tiina Jantson väitis eelmise aasta novembri «Kuuuurijas», et kui ta paar aastat võistlust ei korraldanud, kuulutas Ireni end ise Missis Estoniaks ja läks välismaale võistlusele. Lisaks võttis Ireni endale õiguse Missis Estonia võistlust korraldada ja tegi seda Jantsoni võistlusega isegi samal päeval. Jantson nimetas Ireenit koletiseks, kelle ta ise on loonud.

Tänavu suvise Miss TV World 2018 puhul on tegemist on uue põlvkonna unikaalse projektiga. Poolfinaalis osalevad neiud 30 riigist, finaal toimub aga 10 parima finalistiga tv-sarjana kaheksas osas erinevate alateemadega.

Baltimaid esindab selles projektis Monacos elav produtsent ja stilist Ireni Erbi kes on samuti seltskonnaelu saatejuht kahel rahvusvahelisel kanalil ning maailma peamise moekanali Fashion TV partner televisoonis.

Hetkel Ireni osaleb rahvusvahelistel konkursil ainult žüriiliikmena, kuid otsustas, et just sellise formaadi teleprojektis finalisti roll oleks au ka kogeda. «Mul on hea meel esindada regiooni, kus ma olen sündinud ning kus toimub ka minu lemmiktöö ja minu konkursid» - kommenteerib Miss TV Baltic tiitliga pärjatud Ireni saate võtetel Monte-Carlos.