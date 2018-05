Ork Azog päästis Soomes valgepõsk-lagle

Iltalehti.fi teatel on 48-aastane Bennett sellel koos valgepõsk-laglega, kelle ta päästis ja ta käes on leheküljed, millele on ohustatud linnud.

Manu Bennett Azogina filmis «The Hobbit: The Battle of the Five Armies»

Valgepõsk-lagle on keskmise suurusega partlane, kes sarnaneb hanega. Kuid hanedest on teda lihtne eristada kahevärvilise sulestiku järgi. Linnul on valge põsepiirkond, mille järgi ta nime on saanud, ning must pea, kael ja ülakeha. Linnu kõhuosa on valge, tiivad ja selg hõbehallid.