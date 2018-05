Kas hiina kosmoseuurijad leiavad Kuu tagaküljelt tulnukad ja natsid?

Hiina kosmoseagentuuri Chang 4 missiooni esimeses osas viiakse Kuu orbiidile satelliit, hiljem peaks laskuma sinna sond, millest väljub kulgur, mis hakkab pinnast kaardistama.

Kuu FOTO: Mike Blake / Reuters/Scanpix

Hiina teadlased ehitavad raadioteleskoobi, mille abil peaks saama Kuu tagaküljel segamatult kosmseuuringuid läbi viia ja kosmosest tulevaid signaale vastu võtta ilma, et Maa raadiosignaalid uuringut segaksid.

Kuu tagakülje kohta on alates 1959. aastast olemas fotod, kui seda jäädvustas nõukogude Luna 3 sond, mille tehtud piltide kohaselt on seal palju kraatreid ja vähe tasandikke ehk meresid.

Kuu Maa poolt nähtav külg FOTO: MAXIM MALINOVSKY / AFP/Scanpix

USA kosmoseagentuuri NASA Apollo 8 missiooni astronaudid olid esimesed, kes tegelesid Kuu tagakülje küsimusega, samas ei ole ükski astronaut sinna oma jalga tõstnud.

Kuigi Kuu pimedama poole kohta on fotod ja teaduslikud tõendid, ei ole see kahandanud spekulatsioonide ja vandenõuteooriate levikut. Kaks kõige populaarsemat teooriat on, et seal on Maad jälgivate maaväliste olendite ja natside baas.

Tulnukad. Pilt on illustreeriv FOTO: Michael Kärcher / PantherMedia / Michael Kärcher/Scanpix

Kas tõesti võib hiinlasi oodata ees kohtumine tulnukate või natside järeltulijatega, kes mingil viisil on Kuu sees ellu jäänud? Midagi ei saa välistada, sest inimkonna teadmised Kuu tagumise poole kohta on seni võrdlemisi napid.

Natsid FOTO: akg-images / akg-images/Scanpix

Pärast Teist maailmasõda levisid jutud, et saksa astronautidel õnnestus 1939. aastal jõuda Kuule ja rajada sinna baas, kuhu suundusid pärast sõjas lüüasaamist mitmed natsid, kaasa arvatud diktaator Adolf Hitler. Natsid saabusid sinna kosmoselaevadel, mis meenutavad tänapäeval nähtavaid taldrikukujulisi ufosid.

Foto 1960. aastatest, millel on väidetavalt ufo FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Scanpix

Kuu sisse rajatud baasis oli olemas kõik eluks vajalik, mida hakati seal maaväliste olendite abil juurde tootma.

Adolf Hitler FOTO: akg-images / akg-images/Scanpix

Vandenõuteooria kohaselt oli enne natse Kuul maaväliste olendite baas, kaevandus ja tuumajaam ning nende ja natside vahel sõlmiti leping, et nad elavad kõrvuti rahus.

Kas tõesti on Kuul nii tulnukate kui natside baas? FOTO: villains.wikia.com

Ufoloogide arvates on nii USA kui teiste riikide juhtidel teada, mis Kuul tegelikult toimub ja inimeste eest varjatakse seda. Mitmed NASA astronaudid on Kuu kohta sõna võtnud öeldes, et seal toimub midagi kummalist, mida nemad selgitada ei oska. Väidetavalt jõudis NASA Kuul oleva natside baasi jäile 1972. aastal Apollo 17 missiooniga. Kuul käinud astronaudid Eugene Cernan ja Harrison Schmitt nägid, kuidas skafandrites olendid Kuu pinna sisse ja sealt välja käisid.

Lehekülje Ufo Sightings Daily teatel on NASAl olemas fotod, millel on selgelt näha, kuidas tulnukolendid sisenevad ja väljuvad Kuu kraatritest. Samuti on neil mingisugused igiliikurid, millega nad sõidavad ühe kraatri juurest teise juurde.

Teoreetikute arvates külastavad nii tulnukad kui natsid aegajalt Maad, tehes seda alustel, mis on võimelised kiiresti kaduma. Neil on maapealsed kütuse- ja remondijaamad mitmetes paikades, kaasa arvatud Kanadas ja Lõuna-Ameerikas. Eelkõige neis paikades, kus on alates 1947. aastast ufosid enim nähtud.

«Ufode nägemise sagenemine langeb kokku Teise maailmasõja järgse ajaga. Seega ei saa välistada, et natsid tõesti jõudsid Kuule, kus neid abistasid seal juba varem olnud maavälised olendid,» arvavad vandenõuteoreetikud.

Foto 1950. aastatest, millel on väidetavalt ufo FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Scanpix

Soome režissööril Timo Vuorensolal valmis 2012. aastal ulmekomöödiafilm «Iron Sky» (Raudtaevas), mis näitab Kuule baasi rajanud natside rünnakut Maale 2018. aastal.

Kaader filmist «Iron Sky» FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Kaader filmist «Iron Sky» FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Selle aasta augustiks peaks valmima järjellugu sellele filmile, «Iron Sky: The Coming Race», mille tegevus toimub 20 aastat hiljem. Tuumasõda on muutnud Maa elukõlbmatuks ja Kuu baasis elavad inimesed peavad Maalt tuleva kahjuliku kiirguse peatama. Nad leiavad meie planeedi seest sise-Maa, kus hiidsisalike riigis elavad reptiilidena Adolf Hitler ja veel mitmed kuulsad ajaloolised isikud.

Kaader filmist «Iron Sky: The Coming Race» FOTO: Kuvatõmmis/Youtube