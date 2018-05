Video: kohus käskis 30-aastasel mehel oma vanemate juurest ära kolida

30-aastase Michael Rotondo vanemad, Cristina ja Mark Rotondo otsisid viise, kuidas poega lahkuma sundida, jättes talle nii väljaviskamis-ja hüvastijätukirju kuid pakkusid ka raha, kuid sellest ei olnud kasu ja poeg jäi edasi vanematekoju, teatab bbc.com.

Vanemaid ärritas kõige rohkem see, et nende poeg on laisk ega abista neid kodutöödes ega teeni endale ise raha.

Michael Rotondo, paremal ta vanemad koos oma advokaadiga FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Michael Rotondo üüris mõned aastad tagasi endale elukoha, kuid ta ei tulnud iseseisva eluga toime ja tuli vanemate juurde tagasi.

Emal ja isal tuli mai alguses piir ette ja nad kaebasid poja esmalt Syracuse’i alama astme ning siis kõrgema astme kohtusse.

Vanemad esitasid kohtule kirja, mis pärineb 2. veebruarist 2018: «Michael. Mina ja ema otsustasime pärast arutamist, et sa pead kodust lõpuks lahkuma. Anname sulle lahkumiseks aega 14 päeva ja sa ei tohi tagasi tulla. Teeme kõik, et see otsus saaks teoks».

Kuna poeg ei lahkunud, kirjutasid vanemad veel mitu sellist kirja, mille toon muutus aina nõudlikumaks. Vanemad kinnitasid samas, et aitavad pojal tööd leida ja annavad talle 1100 dollarit (930 eurot) stardikapitali.

Enne lahkumist peab poeg aiast viima ära oma vana kasutuskõlbmatu auto ja muu prahi, mida ta kogunud on.

Vanemate veel ühes kirjas pojale oli: «Ka sinusgustele laiskadele inimestele on olemas töö. Sul tuleb endale kiiremas korras töö otsida, sest meie ei kavatse sind enam üleval pidada».

Michael Rotondo sõnas kohtus, et tal on oma äri, kuid ta ei täpsustanud, millega ta tegeleb. Samas ta esitas palve, et ta saaks veel pooleks aastaks vanemate majja jääda, kuna vanemad ei täpsustanud oma väljatõstmiskirjades, millal ta peaks lahkuma.

Michael Rotondo ja kohtunik FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Kohus otsustas 22. mail, et poeg peab «pesast» lahkuma ja ei tohi enam vanemate kulul elada.

Michael Rotondo saab juunis 31-aastaseks ja vanemad loodavad, et selleks ajaks on ta välja kolinud.