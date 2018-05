ERITI PÕNEV GALERII: Vaata, kuidas valmib Hollywoodi kassahitt, mille peaosas mängib Keanu Reeves!

Nii mõnedki filmikriitikud on filmi nimetanud idiootlikuks, ent kinosaalides võeti filmi esimene osa hästi vastu. Rotten Tomatoes lehekülje hinnangul meeldis film 86% kinokülastjatest.

«John Wick 2» filmis on legendaarne palgamõrvar John Wick sunnitud tööle naasma endise kolleegi tõttu, kes plaanib üle võtta salajast rahvusvahelist palgamõrtsukate gildi. Verevandega teda aidata lubanud John sõidab Rooma, kus tema vastasteks on maailma ohtlikumad tapjad.

«John Wick 3» osa kohta on veel üsna vähe informatsiooni. Küll aga on teada, et mitmed kuulsad näitlejad astuvad filmis üles nagu näiteks: Halle Berry, Jason Mantzoukas, Asia Kate Dillon, Anjelica Huston ja Mark Dacascos.