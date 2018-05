Pildid ja video: Valge Maja juurde tekkinud auk tõi kaasa naljalaviini

Valge Maja tegevust kajastavad ajakirjanikud jagasid eile fotosid august sotsiaameedias koos selgitusega, et see muutub kogu aeg suuremaks, teatab independent.co.uk.

Auk asub Valge Maja pressiosakonna kabinettide lähedal, selle akna juures, kus on asepressiesindaja Hogan Gidley kabinett.

«Selle nädala alguses tekkis Valge Maja põhjaaias auk, mis asub pressiosakonna ja pressikonverentside ruumide lähedal, muutudes iga päevaga suuremaks,» kirjutas Voice of America esindaja Steve Herman Twitteris. Tema oli üks esimesi, kes seda nägi ja sellest teatas.

Parkideameti pressiesindaja Jenny Anzelmo-Sarles teatas, et auk ei kujuta Valgele Majale ega seal töötavatele inimestele ohtu, kuna ei ole veel kuigi suur.

Anzelmo-Sarles selgitas, et sellised kartsilehtrid võivad tekkida näiteks pärast paduvihma. Möödunud nädalal sadas Washingtonis palju vihma, võides tekitada selle augu.

CNNi ajakirjanik Jim Acosta nägi augu tekkimise naljakat külge ja kirjutas Twitteris, et karstilehtri tekkimine viitab Washingtoni «soisusele». See oli viide Donald Trumpi valimiskampaani väljaütlemisele, et ta kavatseb presidendiks saades Washingtoni «mädasoo kuivendada».