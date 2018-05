Kellele hoiab pöialt superstaarisaate vilistlane Artjom Savitski?

Vabadel hetkedel jälgib Artjom silmanurgast ka telesaadet «Eesti otsib superstaari», mis teda ennast Eesti muusikamaailma lennutas. «Ma ei vaata seda igal nädalal, aga olen asjadega kursis ja mulle väga meeldib sel hooajal kindlasti Sissi – ma tean teda ka isiklikult ja ta on väga tore inimene,» märkis Savitski. «Kindlasti meeldib veel Merilin Mälk, see pisike tüdruk, kellest tuleb tõesti ebareaalne hääl välja.»

Tulevikus näeb Artjom end koostööd tegemas ka naisvokalistiga. Kes see olla võiks, on hetkel veel lahtine. Võib-olla ootab mees hetke, mil saates võitja välja kuulutatakse, et siis oma pakkumine teha?