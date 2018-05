Modell Katie Price paljastas sünnipäeva puhul kehavõlud

Katie Price, endise esinejanimega Jordan, on praegu emaks viiele lapsele. Just äsja oma kolmandast abikaasast lahku läinud naine, teatas, et tahab aasta lõpuks leida uue abikaasa ning oodata kuuendat last. Uueks kandidaadiks võib erinevate allikate väitel olla Inglismaa jalgpallur Shane Duffy, vahendab The Sun.

Suurest popmuusikakarjäärist on naine unistanud kogu elu. 2005. aastal pürgis ta oma lauluga «Not Just Anybody» oma koduriiki Eurovisioonile esindama, aga ei osutunud kahjuks valituks. See aga polnud mingiks takistuseks ning naine jätkas oma muusikakarjääri. Ka siis kui kriitikud tema lauluoskuses kahelnud on. Eelmise aasta suvel tegi ta taas comebacki ja otsustas oma uut laulu suisa live-esitusel telesaates «Loose women» ette kanda.

Naine räägib saates antud intervjuus, et isegi ta enda manager ei usu muusikaprojekti ning arvas, et esinemine tuleb suur ebaõnnestumine. Ometi ütleb naine, et usub endasse ja teeb seda, sest saab. «Olen kogu oma elu tahtnud olla modell või popstaar ja ma teen seda, sest mul on selleks võimalus.» Ka oma võimetes laul edukalt ära laulda oli naine täiesti kindel. Vaata, kuidas välja tuli: