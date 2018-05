«Knight Rideri» David Hasselhoffil imelik viis lemmiku söötmiseks

David Hasselhoff on väga värvikas mees. Eesti avalikkusele sarjadest «Knight Rider» ja «Baywatch» tuntud David, on Saksamaal populaarne hoopis oma muusika poolest.

2007. aastal ilmus internetiavarustest video, kus veidi üleliia tipsutanud David põrandal suurte ampsudega burgerit üritab süüa. Klipp lõbustas paljusid, kuid tegelikult oli video küllaltki sünge, sest filmijaks oli tema 16-aastane tütar, kes videos palus, et isa rohkem ei jooks. Samal perioodil teatas mees, et on taastuv alkohoolik ning lahutuse tõttu on tal tulnud üle elada mitmeid raskeid aegu. Ometi lisas ta, et video oli nii tema kui tütre meelest väga naljakas.