Suvetuurile palgatud väikese Oliveri juhtum tõi kaasa ametliku uurimise

6-aastase Oliver Kõvaski osalemine suvetuuril on võetud uurimise alla ning tööinspektsioon kinnitab Elu24-le, et alustatud on ka menetlusega. Millised sammud on tehtud ja kuhu on uurimisega jõutud? «Oleme algatanud menetluse ning seetõttu ei saa kahjuks asjaolusid täpsustada,» sõnab tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel.

Elu24-le teadaolevalt on väikese Oliveri juhtum edasi antud Tõrva vallavalitsusele ning sealsele lastekaitsespetsialistile Ester Siirakile. Kas juhtumiga on juba alustatud ning kui kaugel ollakse? «Tegemist on peret puudutava konfidentsiaalse infoga, mistõttu ei tohi ma midagi öelda,» sõnab lastekaitsespetsialist Siirak.

Oliver Kõvask saates «Väikesed hiiglased» FOTO: Foto: Erlend Štaub

Väikest Oliveri võib näha juulis neljapäevasel suvetuuril «Eesti pidu omas mullis» – reklaamplakatitel nimetatakse väikest poissi peo peremeheks. Laval on Erich Krieger, Boris Lehtlaan, Are Jaama, «Rahvabändi» saatest tuntud Eesti Mees, tantsumuusikabänd Sunlight ja ansambel Respekt.

Ürituse korraldaja Peeter Kaljuste ütles Elu24-le, et «Eesti pidu omas mullis» on justkui tantsupidu erinevatele inimestele. Kaljuste juhtis ka ise tähelepanu sellele, et inimesed on juba ürituse kohta pahameelt väljendanud ning väitnud, et last kasutatakse ürituse tarbeks ära. «Keegi ei ole kedagi ära kasutanud. Telesaade kasutas ju last ära ja lapsed mängivad ju filmides... Kas see ei ole siis ärakasutamine? Poiss ei tee midagi vastu tahtmist, ta ise tahtis seda asja ja oli väga huvitatud.»

Oliveri ema Reet Kõvask jäi napisõnaliseks. «Ei oska kommenteerida,» sõnas Kõvask, kes ei soovinud vastata täpsustavatele küsimustele ürituse kohta ega ka sellele, kas Oliver õhtujuhiks olemise eest ka raha saab.

Oliver Kõvask koos oma ema Reedaga FOTO: Catlin Saar / Valgamaalane

Elu24 pöördus ka Eesti Lastekaitse Liidu poole, et teada saada, kas nii väike laps võib üldse sellisel üritusel esineda ja veel nii hilja? «Lapsed töövõtjatena on võrreldes täiskasvanutega oluliselt haavatavamas olukorras. Sageli on probleem see, et ei lapsed ega nende vanemad mõista konkreetse tegevusega kaasnevaid riske ja mõjusid, mis ka kaugemas tulevikus avalduda võivaid,» kommenteeris liidu kommunikatsioonijuht Grete Landson.

«Kas mingi konkreetne tegevus on käsitletav töötamisega töölepingu seaduse mõistes või mitte, vajab iga kord eraldi hindamist. Alla seitsmeaastase lapse töötamine on seaduse järgi eranditeta keelatud, kuid teatud juhtudel on lubatud võlaõiguslike lepingute alusel tegutsemine,» lisas Landson.

Tööinspektsiooni esmaseks ülesandeks oli olukorra hindamine. «Alustame meile teatavaks saanud asjaolude uurimist, et selgitada välja, kas ja millistel tingimustel on lapse esinemine suvel kavandatud, kas selleks on olemas lapsevanema nõusolek, kas lapsevanem on hinnanud, mida sellisel tuuril osalemine lapsele kaasa võib tuua ning kuidas hindab olukorda kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialist,» sõnas tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel.