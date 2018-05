Anthony Hopkins: ma ei tea, kas olen vanaisa

Hopkinsi tütar, 49-aastane Abigail ei kasuta Hopkinsi perekonnanime, vaid on Abigail Harrison, et teda ei seostataks tema kuulsa isaga, teatab Daily Mail.

«Ma ei tea oma tütre elust mitte midagi, me ei suhtle. Inimesed eemalduvad üksteisest, perekonnaliikmed peavad viha. Inimesed teevad valikuid ja nende valikutega tuleb elada. Selline on elu,» selgitas 80-aastane näitleja.

Hopkins oli oma tütrega viimati avalikkuses koos 1990. aastate alguses. Nad käisid koos kahe Hopkinsi filmi, «Shadowlands» ja «The Remains of the Day» esilinastusel. Tütrel oli neis filmides väike kõrvalroll.

«Minu elu meenutab mõnevõrra William Shakespeare’i draamasid, kaasa arvatud «Kuningas Leari». Lastele ei meeldi nende isa, isale aga nende lapsed. Kui ikka ei ole antud sooje perekondlikke tundeid, siis ei pea pingutama. Olen seisukohal, et hea näo tegemine raiskab energiat, ma ei tee head nägu, sest see on silmakirjalik,» sõnas näitleja.