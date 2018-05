Fotod ja video: vaata, milline kaunitar valiti Miss USA 2018 tiitlit kandma!

Sellele küsimusele vastates säras Summers eriti. On ilmselge, et tegemist on väga pingelise olukorraga, ent Miss Nebraska suutis end väga hästi kokku võtta. Ta vastas: «Ma ütleks «Speak your voice». Ma ei tea, mis meeleavaldusel me hüpoteetiliselt oleme, aga ükskõik kuhu te lähete või mis tüüpi üritusega on tegu, ollakse seal, sest see teema on oluline. Seega rääkige inimestega, kellel on küsimusi. Suhelge nendega. Kuulake ka nende vaatenurki. See on miski, millele me peame USAs keskenduma: üksteise kuulamine.»