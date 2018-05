Londonis leiti 2000-aastane näokreem, milles on sõrmejäljed

Selle tõttu oletatakse, et tegemist oli kreemiga, mida võidi kasutada nii isiklikuks otstarbeks, kuid ka teatud rituaalis või ravitsemises, teatab ancient-origins.net.

Kuus korda viis sentimeetrit suuruses tinapurgis olevale näokreemile, milles olid kasutaja sõrmejäljed, tehtud laborianalüüs näitas, et selles on loomarasva, tärklist, tina ja taimset värvi.

«See kreem on kvaliteetne, olles tänapäeval võrreldav mõne kalli L’Oreali kreemiga,» teatasid asjatundjad.

Näokreem. Pilt on illustreeriv

«See kreem ületas oma säilivustähtaja sajandeid tagasi, sellest ka vänge lõhn. 2000 aastat tagasi said sellist kreemi kasutada jõukad naised, nii kuulsate perekondade matroonid, kuid ka templiprostituudid, kes oli Rooma ühiskonnas au sees ja jõukad, neil oli piisavalt raha, et sellise ilutoote eest maksta,» teatasid uurijad.

Templiprostituute külastasid nii religioossed juhid kui sõjaväelased, eelkõige just viimased. Templites toimusid ka seksuaalse sisuga rituaalid, midagi tänapäeva tantra sarnast.

«Me ei saa teada, milline naine seda kasutas, kuid see on kindel, et tegemist oli selle aja kohta kalli kreemiga, mida sai endale lubada vaid jõukas naine,» selgitasid uurijad.