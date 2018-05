Video: kas võitluskunstide legendi Jet Li’d tabas enneaegne vananemine?

Li, kes mängis näiteks filmides «Lethal Weapon 4», «Romeo Must Die» ja «The Expendables» filmiseerias, külastas hiljuti Tiibetis asuvat templit, olles kiilaspea ja prillidega, teatab news.com.au.

Jet Li 2000. aasta filmis «Rome Must Die»

Piltide järgi saab oletada, et 55-aastast Li’d on vist tabanud mingi haigus, sest veel mõni aeg tagasi nägi ta märgatavalt noorem välja.

«Ta oli veel mõned aastatd tagasi väga aktiivne, jätkas treeningutega, kuid nüüd on temast ootamatult saanud vana mees,» kirjutas üks fänn Twitteris.

Veel mitu inimest kommenteerisid, et sellel pildil ei saa olla Jet Li, sest Li ei ole veel 70 – 80-aastane.

«Kung fu võitlusstseenid tegi ta alati ise ja ta osales suurepärastes filmides. Tal on vist mingi raske haigus,» teatas veel üks kommenteerija.

Oli ka neid, kes arvasid, et Li valmistub mingiks uueks rolliks, näiteks hakkab kehastama buda munka ja selle tõttu ajas end kiilaks.

Li sõnas 2013. aastal antud intervjuus, et tal on tekkinud terviseprobleeme, kaasa arvatud südame ja lülisambaga. 2010. aastal diagnoositi tal kilpnäärme ületalitus, mille tõttu ta pidi hakkama ravimeid võtma.

Li'd tundvate inimeste sõnul sai aastakümnete jooksul treeningutel ja võtetel mitmeid vigastusi, mis ta tervist vanemas eas on mõjutama hakanud.

Viimastel aastatel on budistist Li tegelenud heategevusega ja suhelnud aktiivselt dalai-laamaga.

Võitluskunstide meistri sõnul on ta arvestanud sellega, et võib kunagi ratastooli sattuda. Samas saab ta üha rohkem aega pühendada budistlike tekstide lugemisele, kuid kui tervis lubab, on valmis veel filmides kaasa lööma.