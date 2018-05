Raadio Elmari saatejuht sattus motorrattaõnnetusse

Raadiomees ja ansambli Sunlight liige Lauri Hermanni üheks kireks on ka mootrrattad, kuid pole viis aastat ise sadulasse istunud. Just siis kui taas jälle hoog sisse sai, sattus ta liikluses kokku kiirust ületanud autoseltskonnaga, kes ootamatult ette kihutasid ning hädapidurduse põhjustasid. Õnnetus oli võrdlemisi õnnelik, kuid täielikult siiski ei pääsenud. Kukkumise tagajärjel vigastas Hermann selga ning valud alaseljas annavad tunda tänaseni. Mees hoiatab kõiki liiklejaid: «Motohooaeg on nüüd jälle täies hoos - märgake ka kaherattalisi!»