Hurraa! Nikki Bella ja John Cena annavad armastusele teise võimaluse

Professionaalne maadleja ja näitleja John Cena teatas kuu aega tagasi koos kihlatuga, et nende suhe on lõppenud. John (41) oli kuus aastat koos maadleja ja modelli Nikki Bellaga (34). Eelmisel aastal palus John pärast ühist maadlusmatši naise kätt ning paar näis olevat üliõnnelik.

Kõigest kolm nädalat enne plaanitud pulmade toimumist kihluse katkestanud paar on varem öelnud, et lahku mineku tingisid erimeelsused. Nüüd on lähedalseisvad inimesed aga öelnud, et probleemiks sai Nikki soov saada laps, kuid Johni soov seda teadmatusse kaugusesse lükata, vahendab ajakiri People.