Tõsielusarjast «Teismeline ema» populaarsust kogunud Farrah Abraham, kes oli lapse saamise ajal pelgalt 16-aastane, on praaeguseks teinud karjääri sellest, et on skandaalne. Lisaks «kogemata» lekitatud seksvideole koos pornostaari James Deeniga, on naisel nüüd ka oma seksleludesari, butiik ja veel palju muudki.

Julgete väljaütlemistega naine, on käinud mitmel iluoperatsioonil, sealhulgas ka «disainervagiina» protseduuril. Võib-olla oli ihuliikme uus väljanägemine ja see, et iga skandaal Farrah'i rahakukrut täiendab, põhjuseks, miks kleidiapsakas etteplaneeritud oli.