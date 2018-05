Millised jalad! Talor Swift näitab säärt..ja kõike ülejäänut!

2015. aasta märtsis levisid spekulatsioonid ja kuulujutud, et lauljanna Taylor Swift on oma võrratud jalad kindlustanud. 40 miljoni dollari väärtuses! Kuigi kehaosade kindlustamine võib tunduda uskumatu, ei ole see kuulsuste seas sugugi ebatavaline. Näiteks, on oma alajäsemed kindlustanud ka jalgpallurid David Beckham ja Christiano Ronaldo. David Bechami siresääred on hinnatud suisa 151 dollari väärtusesse. Jennifer Lopez peab kõige väärtuslikumaks oma istmikku, kindlustades selle 27 miljoni dollari suuruses.