«Kodutunde» hooaja viimane saade toob ajaloo päevavalgele

Aastate jooksul on «Kodutunne» ulatanud abikäe enam kui kahesajale perele. Läbi viieteistkümne hooaja on «Kodutunne» toonud vaatajateni liigutavaid lugusid erinevatest peredest ja inimestest, kes on vajanud vaid väikest tõuget, et oma elud taas järjepeale saada.