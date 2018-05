Tuntud brändide nimede päritolu. Osa 4

Google on kogemata valesti kirjutatud sõna googol, mis on hiiglaslik number - 10 saja nulliga. See arv tähistab informatsiooni hulka, mida Google'i abil on võimalik leida.

Selle nime taga on kaks võimalikku variant. Esimene on see, et tegu on Zoroastrismi peajumala Ahura Mazda. Aga paljud arvavad, et see seletus loodi hiljem, et varjata fakti, et nimi Mazda ei ole muud kui anglitsism firma looja Jujiro Matsuda nimest.