VIDEO! Liiga palju orgasme? Noor naine kannatab pideva orgasmi tunde käes

Tegemist on Persistent Genital Arousal Disorder (PGAD) häirega ehk naisterahvas tunneb pidevat oma suguelundites erutust. Amanda kirjeldab, et tema puhul on tegemist diagnoosi sellise vormiga, kus ta tunneb pidevalt, et hakkab orgasmi saama, ent seda ei juhtu.

Vastupidi, pidev erutustunne põhjustab tema jalgades ning vaagnapiirkonnas tugevaid valusööste, mistõttu pole tal võimalik käia ka näiteks tööl. Samuti on Amanda haruldane seisund tekitanud talle probleeme ka tema poisssõbraga. «Mõnikord ma sõna otses mõttes nutan ja anun, et ta minuga seksiks, et ma seeläbi pisutki leevendust saaksin,» tunnistab Amanda.

Samuti soovib ta, et inimesed ei teeks tema seisundi osas liiga kiireid järeldusi. Amandale meeldiks, kui haigusel oleks teistsugune nimi, sest inimesed arvavad, et pidev erutusetunne on hea, ent naise sõnul pole see üldse lõbus.

Amanda diagnoos on tema elu mõjutanud juba alates ajast, mil ta oli vaid teismeline. «Ma rääkisin ainult, et vajan seksi ja orgasme,» meenutab Amanda, kes teismeliseeas masturbeeris väga palju rohkem, kui seda tegid teised tema eakaaslased.

Kui tema haigus näitas esimesi ilmnemismärke, oli naise perekond väga mures. Amanda ema sõnul polnud neil esiti aimugi, et tegemist on tõsise diagnoosiga. Terve perekond arvas, et Amanda oli lihtsalt hoor. Ema sõnul tunneb ta end siiani tohutult süüdi, et oma tütre seisundis kahtles.

Kuni 2013. aastani, mil Amandal PGAD haigus diagnoositi, ei uskunud mitte keegi, et tema seisund vajab meditsiinilist sekkumist. Praeguseks on Amanda leidnud koos arstidega leevendust pakkuvaid lahendusi: ta istub jää- või kuumaploki peal. Kuigi kuni tänase päevani pole võimalik haigust täielikult ravida, ei ole ta lootust kaotanud.