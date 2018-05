Lõpp kuulujuttudele: hambauuring kinnitas, et Adolf Hitler suri 1945. aastal Berliinis

Veel oletati, et ta võis pääseda Antaktikasse või isegi Kuu varjatud poolele, kus seni on natside baas, teatabv AFP.

Vene võimud andsid Prantsuse uurijatele loa uurida Moskvas Venemaa riigiarhiivis asuvaid luid, kaasa arvatud lõualuud, millel on hambad ja hammaste uuring kinnitas, et need on Hitleri omad.