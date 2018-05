Maddox vihastas ema peale ja teatas, et kolib isa, Brad Pitti juurde

16-aastane Maddox, kes on Kambodžas sündinud, ärritus Angelina Jolie peale, kuna ema külastas Kambodža diktaatori Pol Poti hauda, teatab newidea.com.au.

Maddox teatas oma sõpradele, et ta on sündinud Kambodžas ja mitmed tema päritoluperekonna liikmed hukkusid Pol Poti režiimi ajal ning selle tõttu ei saa ta aru, miks ta adoptiivema pidi diktaatori hauda külastama.

Maddox oli ema tegevusest teada saamise järgselt kohe helistanud isale, Brad Pittile ja teatanud, et kolib tema juurde elama.

«Brad selgitas Maddoxile, et Angelinale meeldib ajalugu ja selle tõttu uurib ta ka Kambodža kohta, kus Maddox sündis. Brad ütles veel pojale, et kuna tema ja Angelina üritavad laste hooldusõiguses kokkuleppele jõuda, siis tuleb veel natuke oodata enne, kui poeg saab tema juurde kolida,» lausus allikas.

Kõmumeedia teatas 2016. aastal, et Brad Pitti ja Maddoxi vahel oli 2016. aastal tekkinud sõnasõda ja kähmlus, kui pere lendas oma eralennukiga Prantsusmaalt USAsse.

Angeline Jolie teatel oli ta mees Brad Pitt joobes ja läks pojale kallale, Pitt eitas seda. Ka politsei ja lastekaitse ei leidnud midagi, mis oleks kinnitanud, et Pitt kasutas poja peal vägivalda.

Joliel ja Pittil on kokku kuus last, kellest kolm on bioloogilised ja kolm adopteeritud.