Laupäeval esines Rock Cafés mustlaspunkansambel GOGOL BORDELLO eesotsas laulja Eugene Hütziga. Ameerika bänd naaseb Eestisse uue albumi «Seekers and Finders» esitlustuuriga, esitades Tallinnas lisaks ka ansambli suuremaid hitte. Tallinna kontserdi erikülaliseks on Mexican Institute Of Sound.