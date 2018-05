Ka Kalamaja August on Kalamaja päevadest pisut väsinud

Kass August on kõigiga sõber ning pahatihti satub seetõttu võõrsile ööbima. Tänavu talvel valmistas kass aga oma pererahvale muret, sest ei tulnud koju juba mitme nädala jooksul. Hiljem selgus, et ta oli kuidagi roninud kellegi autosse ja Lasnamäele sattunud.

Täna on Tallinna hipsterlinnaosa Kalamaja täis sadu välikohvikuid. Ka kass August avas täna taaskord avalikkusele oma õueväravad. Traditsiooniliselt astus katusekontserdil üles ansambel Kruuv, toimus Kalamaja inimeste poolt koostatud kogukonna-raamatu «Õhus on Kalamaja» esitlus, sai sooja toitu, külma jäätist ja loomulikult parimat kohvi. Augusti õu on väga laste- ja loomadesõbralik hoov.

Foto all on kirjas, et alati seltskondlik August on pisut väsinud.