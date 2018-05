Tuntud brändide nimede päritolu. Osa 3

Maailmas ringi vaadates tundub justkui, et meid meid domineerivad ja kontrollivad erinevad suurkorporatsioonid, kellel on igasugused põnevad nimed, mille järgi neid paremini meelde jätta. Aga vähe on teada sellest, kust need nimed pärinevad ja mida need algselt tähendasid.