Hugh Grant astub prints Harry jalajälgedes: näitleja abiellub esmakordselt

Prints Harry, kes laupäeval abiellus, paistab olevat Hugh Grantile suureks eeskujuks, sest ka näitleja kavatseb sel kuul oma kallimaga abielluda, vahendas Metro. Hugh Grantile oleks see esimeseks abieluks, kuigi ta on käinud paljude tuntud naistega. Hugh'l oli 13 aastat kestnud suhe Austraalia näitlejanna Liz Hurleyga, kellest ta läks lahku aastal 2000.

Fännid said Hugh tulevastest pulmadest teada, kui vastav teade ilmus Kensingtoni ja Chelsea registreerimisametite juurde. See vihjab, et kuupäev on paigas, aga mis see täpsemalt on, seda ei tea.

Hugh sõprade arvates on tegu meeldiva üllatusega. «See on päev, mida paljud Hugh sõbrad ei oleks kunagi arvanud, et tuleb. Temast saab varsti pensionär ja ta otsustas alles nüüd perepeaks saada,» sõnas allikas väljaandele The Sun.

Hugh Grant on olnud koos kallima Anna Ebersteiniga kuus aastat ja neil on koos kolm last.