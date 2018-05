19. mai, mil prints Harry ja Meghan Markle oma armastuseliidu sõlmisid, on armastusepäev ka kaunile muusikule Silvia Ilvesele ning tema värskele kihlatule Jaak Kullale. Üliõnnelik naine kinnitab ilusat uudist Elu24le ning see kõlab kui väljavõte kaasaegsest muinasjutust.

Silvia jaoks tuli ettepanek abielluda tegelikult suure üllatusena, sest mitte väga ammu on üheskoos läbi elatud küllaltki raskeid aegu, mis suhet ja üksteist kõvasti proovile on pannud. «Ta on pidanud palju pingutama. Olen keerulise iseloomuga inimene, nagu ikka vahel muusikud.» Ometi näib see, mida Silvia peab enda puhul keeruliseks Jaagule hoopis meeldivat.

Veidi alla aasta tagasi tutvunud paar on üheskoos pidanud läbi tegema mitme aasta jagu katsumusi ja sealjuures ka palju ilusaid aegu: «See, mis ühe jaoks on üks lühike päev, võib teise jaoks tunduda mitme aasta pikkune,» sõnab naine. See kui kaua keegi tuttavad on olnud ei määra tema sõnul absoluutselt seda kui tugev on omavaheline side või armastus.

Ettepanek leidis aset Silvia ja Jaagu esimeses kohtumispaigas, lõkke ääres, peale naise jaoks suurt väljakutset esitanud kontserti. «Esmalt pidi ta tund aega kuulama minu vingumist, kui raske oli. Vaidlesin veel vastu, et mis me ikka keset ööd pannkooke hakkame tegema..» kuid kellaaja järgi tänasesse päeva jõudnuna esitas Jaak tähtsa küsimuse. Raskete aegade läbitegemine on mehele hoopis kinnitanud, et leitud on õige inimene.

«Olen oma isalt pärinud sellise «keerutamisoskuse» ja küsisin enne: kas sa ikka tead, kellega sa end siduda kavatsed? Milline iseloom mul on?» räägib naine, et suure üllatuse tõttu ei tulnud tema suust esimesena «jah»-sõnad. Lisades, et mõlemad tegelikult kardavad oma suhet liiga paljude pilkude ette tuua. Selja taga on valusad kogemused purunenud suhetest ning avalikkuse ees lahkumineku üle elamine teeb olukorra emotsionaalselt raskemaks.

Silvia kirjeldab oma suurt pereringi kui tõelist «Itaalia perekonda»: «Kõigil on nii palju emotsioone ja suured iseloomud, alati on mingi probleem,» naerab ta. Ometi on pere lähedane ning suured on tunded ka üksteise armastamises.

Perelisa osas on asjalood veel veidi segased ja keerulised, sest Jaagul niiöelda «oma» lapsi pole. Silvial on eelmisest kooselust 3 poega. Kuna naine on pärit suurest perekonnast - ema poolt 6 tütart ja isa poolt veel 2 - ei tundu mõte perelaiendamisest tegelikult üldse võimatuna. Siiski ütleb ta: «Ega lapse saamist saa tegelikult otsustada. Lapsed tulevad siis kui on ette nähtud. Mõned soovivad ja üritavad pikalt kuid ei õnnestu.» Eks tulevik näita, millist rada Jaagul ja Silvial üheskoos käia tuleb, seega asjade käigust ette rutata polegi mõtet.