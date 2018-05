Ingrid Margust häirib, kui arvatakse, et ta on saavutanud edu tänu sellele, et on ilus

Kunstnik Martin Saare võluv kallim Ingrid Margus on osalenud üllatavalt paljudes telesarjades. Mõni alles alustav näitleja oleks saanud nii keskse ja kandva rolli kommertskanali prime time’i ajal jooksvas sarjas.

Kusjuures seriaali tegijate valik langes Marguse kasuks juba kaks aastat tagasi, mil ta oli, tõdegem fakti, nii ekraanil kui laval täiesti tundmatu. Miks selline riskantne valik ja millega Margus, kes on jätnud endast jälje maha ka «Meriväljas» ja «Litsides», usalduse ära teenis, seda lugege Arterist .

«Võtsin seda kui oma filmikooli, õppisin seal hästi-hästi palju. Kui mainisin esika päeval TV3 intervjuus Päärule, et ta suunas ja aitas mind hästi palju, siis ütles ta, et ei tea, millest ma räägin, sest kui tema alles õppis teksti, oli mul tekst alati peas – et «kust otsast ma sind aitasin?» muigab Ingrid Margus