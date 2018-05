Muusik Tom Valsberg seletas Elu24le, et tavalises kakaos on kõik erilised ained välja kuumutatud. Seda Mehhikost pärit kakaod juues aga tunnevad inimesed võimalikult rohkem, kui tavalist kakaod juues. See on maiade vana vägijook, mida toona muusiku sõnul lihtrahvale ei jagatud. «Nad kartsid, et muidu muutub rahvas liiga tugevaks,» seletab Tom. Füüsiliselt muudab see kofeiinivaba jook tema sõnul südemerütmi kiiremaks ja alandab vererõhku.