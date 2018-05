Hirmkallid pulmad: milline summa kulutatakse prints Harry ja Megani pulmadele ja kes maksab?

Suurima kuluallika katab kinni maksumaksja ja selleks on turvameetmed eraturvafirmade ja politsei näol. AP kohaselt ulatus Williami ja Kate'i pulma turvakulu 8,7 miljoni dollarini, millest 4,6 miljonit dollarit läks politsei tehtud ületunnitöö tasustamisele. Uuringu kohaselt arvab 57% brittidest, et kuninglik pere peaks tasuma turvalisuse tagamiseks tekkinud kulud. Vaid 1% britte arvab, et maksumaksja peaks katma kogu pulma arve.