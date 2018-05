Ilus žest: Meghan Markle'i viib altari ette prints Harry isa

Kensingtoni palee tegi ametliku teate, et prints Harry isa võtab tähtsa kohustuse enda kanda: «Preili Meghan Markle on palunud kuninglikul kõrgusel, Wales'i prints Charlesil olla talle saatjaks teel alarini. Prints Charles'il on hea meel preili Markle'it sellisel viisil perekonda tervitada.»

E! Newsi teatel toimus otsus ja palve edastamine viimase 24 tunni jooksul. Prints Harry ja Meghan on seda omavahel arutanud ning mees on õnnelik, et tulevane kaasa tema isas nõnda kaasata on otsustanud. Prints Charles on väidetavalt väga liigutatud ning see on kindlasti märgiks kasvavast lähedusest tema ja tulevase minia vahel.