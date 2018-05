Kaitseliin, mida soomlased peavad oma «Suureks Hiina müüriks»

Teine võimalus on läbida 50 kilomeetri pikkune matkarada Salpapolku, mis kulgeb selle liini juures. Sel matkateel on infotahvlid, mis annavad ülevaate Salpalinja ehitamisest, kasutatud materjalidest ja osadest, millest see liin koosnes.

Soome muuseumiamet on kuulutanud Salpalinja riikliku tähtusega objektiks ja see on kaitse all.