Skandaali sattunud Igor Mangi naine: ta ei ole mingi seksmaniakk

Külliki Silling ja astroloog Igor Mang on koos elanud ligi 28.



Telesaade Pealtnägija avalikustas, et tähetark Igor Mang ahistas tema juurde abi otsima tulnud naisi, ajades neile muu hulgas ka käe püksi. Tänaseks uurib asja politsei. Mangi asukoht on teadmata.