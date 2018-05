Kuidas see võimalik on? Tunde surnud olnud naine, ärkas ellu ja elab normaalset elu

Värskelt meditsiinikooli lõpetanud Anna Bågenholm otsustas oma residentuuri läbi viia Norras, Narviku nimelises linnas. Linn on tuntud oma imeliste mägede ja kuristike poolest, mis oli ka üks põhjustest, miks noor rootslane otsustas oma kotid pakkida ning sinna elama asuda. Siis ei osanud ei tema, ega ülejäänud maailm arvata, et naise uskumatu tagasitulek teispoolsusest on meditsiiniline müsteerium senini.

Annaga juhtunu on tõepoolest erakordne ning meditsiinilist müsteeriumi uuritakse tänini, et päästa ka teisi hüpotermia all kannatanuid. Ka laiemas perspektiivis andis see meditsiinile palju lootust - surnust on võimalik tagasi tulla. Anna elu päästnud arstide meeskond ütleb kokkuvõtvalt: «Mitte kunagi ei tohi alla anda, mitte kunagi ei tohi alla anda, mitte kunagi ei tohi alla anda!»