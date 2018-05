Video: mida arvab Valge Maja Yannyst ja Laurelist?

Twitteris lahvatas debatt, et miks osa inimesi kuuleb ühte ja osa teist nime ning milline vastus on õige.

Sel teemal tegi Valge Maja oma humoorika video, sõna võtavad president Donald Trump, ta tütar Ivanka Trump, asepresident Mike Pence ja teised.

Ivanka Trump FOTO: Larry French / AFP/Scanpix

Video alguses on näha Ivanka Trumpi, kes kuulab salvestist ja sõnab siis, et see peab olema «Laurel».

Valge Maja pressijuhi asetäitja Raj Shah teatab, et kuuldud nimi on kindlasti «Laurel».

Videol on näha ka asepresident Mike Pence’i, kes ei anna vastust, vaid küsib, et kes on Yanny.

Mike Pence FOTO: SAUL LOEB / AFP/Scanpix

Pence’i meeskonda kuuluv Nick Ayers teatab, et tema ja teised pooldavad Laurelit.

President Trumpi üks lähemaid isikuid, Kellyanne Conway sõnab: «See on Laurel, kuid vajadusel võib see olla ka Yanny».

Kellyanne Conway FOTO: Ron Sachs/SIPA / Ron Sachs/SIPA/Scanpix

Valge Maja kommunikatsioonijuht Mercedes Schlapp teatab kindlalt, et Yanny on võitja ja Laurel kaotaja.

Valge Maja pressijuht Sarah Huckabee Sanders pani kaardi samuti Yannyle.

Kaamera taga olev mees küsib Sandersilt, et kas pressijuht kuulis nime Laurel ja kas ta kinnitab seda.

«Kohe on saada aru, et saite oma info kanalist CNN, tegemist on libauudisega. Tegelikult kuulsin nime Yanny,» viskab Sanders nalja.

Sarah Huckabee Sanders FOTO: SAUL LOEB / AFP/Scanpix

Videol on trumbina president Trump, kes istub Ovaalkabinetis kirjutuslaua taga.

«See sõna on kindlasti «covfefe»,» teatab USA president viitega möödunud aastal hitiks saanud tähenduseta sõnale, mida ta kogemata kasutas, visates sellega nüüd enda üle nalja.