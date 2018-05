Suure rahanõude saanud Mallukas: Ekspress Grupp tegi kõik endast oleneva, et mind vaigistada

Mariann jagas pahaaimamatult ja tagasivaadates ka enda sõnul rumalalt, oma blogis Igor Mangi koostatud horoskoobist ennustust Kalade tähtkujule. Lisaks jagas ta ka kommentaarides mitmele soovijale koopiat ennustusest.

Ekspress Grupp reageeris rikkumisele kiiresti ning isegi pärast seda kui Mariann oli täitnud kõik käsud, et tehtud viga parandada esitati talle kopsakas rahanõue: üldtingimuste rikkumise eest 5320 eurot ning varalise kahju tekitamise eest 1104 eurot. Kiire matemaatika ütleb, et kokku nõutakse 6424 suurust summat.

Oma teo ebaõigsusest saab naine tagantjärgi muidugi aru, ega suuda uskuda, et üldse nii rumal oli. Oma tegu kahetsedes tegi naine pisarsilmi oma jälgijatele Facebookis ka otsevideo, et juhtunust ka teistele teada anda, kes veel kursis polnud.

Maalehe peatoimetaja Andres Eilart sõnas jaanuaris Elu24-le antud kommentaaris, et Mallukat hoiatati korduvalt õigusrikkumise eest, kuid suhtumine oli jäik ja jätkati Maalehele kuuluva materjali kasutamist: «Vaidlust ei ole selles, et blogipidaja reprodutseeris 04.01.2018 Ekspress Meediale (Maaleht) kuuluvaid teoseid vähemalt 17 korral, tegemist on materjalide mitmekordse kooskõlastamata kasutamisega. Nõue kätkeb endas Ekspress Meedia AS üldtingimuste rikkumist ning Maalehe väljaandjale tekitatud otsest varalist kahju, arvestades, et materjali ühekordne kooskõlastamata kasutamine on 200 eurot ning korduv loata kasutamine 320 eurot.»

Lisaks nuriseti ka Malluka mittekoostööalti suhtumise üle, millega naine sugugi ei nõustu. Arvates, et võib-olla tõlgendati tema hääletooni valesti kui andis telefonis enda nõusoleku vea parandamiseks kahe väikse lapse eest hooltkandmise ajal. Südikas naine aga nii kergelt alla ei andnud, ega vastulauset andmata nõnda suurt summat välja käima ei nõustunud. Võttis endale hoopis advokaadi, kes tegi mitmeid pakkumisi leidmaks kohtuvälist kompromissi.

«Selleks hetkeks olin ma tegelikult kuulujutte kuulnud, et Triniti büroo advokaat Maarja Pild tegutses Ekspress Grupiga kooskõlastamata ja esitas nõude EG’ile teadmata suuruses. Noh, ütleme nii, et ma kuulsin seda mitmest kandist, sest 40 000 lugejaga on neid kõrvu siin ja seal, aga eks levib igasugu kuulujutte ja ega neid kõike tõsiselt võtta ei saa. Ega võtnudki enne, kui meile ootamatult kirjutas täiesti teine advokaadibüroo, kelle kiri ei olnud ka enam nii ründav ja nõudeid täis,» kirjutab naine oma blogis.

Naine viitas oma vastulausetes ka sellele, et Ekspress Grupp on avaldanud mitmeid artikleid ning teeninud tulu erinevate artiklite ja sisu pealt, mida Mariann avaldanud on ja sedagi täiesti ebaseaduslikult ning kooskõlastamata. Kõik see on samuti kaitstud autorikaitsega ning naisel oleks õigus seetõttu kahjunõudeks kohtusse pöörduda.

Lõpuks jõuti kokkuleppe, et kohtutakse 1. märtsil ning kokkusaamine oli Marianni sõnul tõeline «karauul», mida raske kirjeldada. Praegu jätab naine oma lugejad ka kavalalt ootusärevusse ning lubab peagi avaldada teise osa, milles räägib kogu kohtumisest ja tulemusest pikemalt. Seega, ära kindlasti unusta Marianni blogil silma peal hoida.

Tõelise pingekruvijana lõpetab Mariann oma blogi intrigeeriva lausega: «..Ekspress Grupp on teinud endast KÕIK oleneva, et ma seda saagat oma lugejatele EI avaldaks, seega olge aga lahked, jagage, kommige, trükkige raamatuks või tehke sellest saagast laemaaling, mind ausalt enam ei huvita.»