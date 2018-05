Vaata ja kadesta: Brigitte Susanne Hunt ostis hirmkallid kingad

Hunt jagab kingadest lühikesi videoid oma Instagram Story's. Keskmiselt peab paari punaste taldadega stiletode eest välja käima 700 eurot, ent hinnaklass on kõikjal erinev ning sõltub kingapaarist.

Christian Louboutin on Prantsuse moelooja, kelle loomingu signatuuriks on punaseks lakitud taldadega jalanõud. Tema punase värvikood on Pantone 18-1663 TPX.