Meghan Markle’i koer: hukkamisest pääsenud penist saab «sinivereline»

Tegemist on beagle’i ehk inglise madalajalgse hagijaga, kellest saab ta perenaise tõttu nüüd «sinivereline», teatab The Guardian.

Meghan Markle ja ta koer Guy FOTO: Twitter.com

Markle sai selle koera Kanadas Ontarios asuva lemmikloomapoe omanikult Alison Preissilt, kes toob USAs hävitamisele määratud koeri Kanadasse, andes neid soovijatele tasuta.

«Meghan Markle’i poolt adopteeritud koera ei soovinud USAs mitte keegi ja ta taheti tappa. Minuga võttis kontakti USAs Kentuckys asuv loomakeskus, mille esindaja teatas, et politsei leidis pargist hulkunud koera. See koer viidi loomakaitsekeskusse, kus talle üritati leida omanik, kuid kuna keegi teda ei tahtnud, siis otustati teha talle eutanaasia. Tõin selle koera Kanadasse, kus see sai endale toreda perenaise,» sõnas loomapäästja.

Preissi sõbrad aitasid tal koera transportida USAst Kanadsse, igaüks läbis seda looma sõidutades mingi vahemaa.

Torontos toimus ajal, mil seal olid seriaali «Suits» võtted koertelaat, kust sai endale koera adopteerida.

«Oli näha, et see koer oli väga kurb. Ta istus tuimalt, vaevu end liigutades,» meenutas kanadalanna.

Koertelaadale tuli üsna paju inimesi endale koera otsima, nende seas oli ka Meghan Markle. Doherty sõnul ta ei teadnud, et see naine on üsna tuntud näitlejanna.

Meghan Markle FOTO: Evan Agostini / AP/Scanpix

Doherty sai aru, et Markle on tuntud, kui ta hakkas uurima, et millistes tingimustes naine elab ning kas tal on piisavalt sissetulekut, et koera hooldada ja toita.

Markle sõnas, et ta elab hästi ja tal ei ole probleeme ning loomakaitsja võib ta kodu külastada enne kui koera talle annab. Markle lisas, et kohtumise aeg tuleb koku leppida, kuna tal on võtted ja majas, kus ta elab, on turvateenistus.

Doherty sai aru, et tegemist on kuulsa ja jõuka naisega ning ta andis koera temale.

Kanadalanna jälgis Guy nimeks saanud koera elu Instagrami vahendusel, sest Markle pani sinna üsna palju pilte oma koerast.

Meghan Markle ja ta koer Guy FOTO: Twitter.com

Kui tuli teade, et Markle on Briti prints Harry kihlatu, sai ta aru, et ka koer Guy elu ei saa enam endine olla.

Prints Harry ja Meghan Markle FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

«Ma ei oleks iialgi arvanud, et see koer saab kogeda tuhkatriinulugu. Temast saab Briti kuningliku pere täieõiguslik liige. See koer on minu päästetud koertest kõige kuulsam,» nentis Preiss.

Möödunud aasta novembris pärast Harry ja Meghani kihluse väljakuulutamist teatas Harry esindaja, et Meghan võttis USAst kaasa oma koera Guy, kes oli mõnda aega pärast Suurbritanniasse saabumist karantiinis.

Markle’il on ka teine koer Bogart, kuid see koer oli lennureisiks liiga vana ja elab Meghani ema juures.

Beagle ehk inglise madalajalgne hagijas on Inglismaalt pärit väikeste hagijate hulka kuuluv jahikoera tõug. Tema turjakõrgus on 33–41 sentimeetrit ja kaal 9–11 kilogrammi. Eluiga 12 – 15 aastat.