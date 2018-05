Tütar avastas, et ta isast sai sotsiaalmeedia meem

Leaveyst sai kuulsus kui üks naine tegi endast Manhattani tänaval selfi, millel on näha meest, kes ta rindu vaatab.

Naine, kelle nimi on Dominique Robinson, avaldas selfi Twitteris, kus sellest sai hitt. Naine palus pildi vataajatel kommenteerida, mida nad sellest arvavad.

Enamikule meeldis see foto, sest naine tabas hea momendi. Seda pilti jagati ja see sai tuhendeid meeldimisi.

«Kas teiega on juhtunud, et kui avate Twitteri, näete pilti oma isast, kellest on saanud meem?» kirjutas tütar.