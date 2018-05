Inspektsioon uurib, lastekaitse muretseb: kõigest 6-aastane väike Oliver palgati suvetuurile õhtut juhtima ja bände soojendama

Oliveri näeb juulis neljapäevasel suvetuuril «Eesti pidu omas mullis» - reklaamplakatitel nimetatakse väikest poissi peo peremeheks. Laval on Erich Krieger, Boris Lehtlaan, Are Jaama, «Rahvabändi» saatest tuntud Eesti Mees, tansumuusikabänd Sunlight ja ansambel Respekt.

Ürituse korraldaja Peeter Kaljuste ütles Elu24le, et «Eesti pidu omas mullis» on justkui tantsupidu eri inimestele. Tema sõnul on väike Oliver õhtujuht, kes pole vaid nimi reklaamplakatil, poiss on päriselt terve õhtu laval ning juhatab artiste sisse, muu hulgas võtab üles ka väikese viisijupi.

Oliver Kõvask «Väikesed hiiglased» castingul FOTO: Erlend Štaub

«Ta on õhtu lõpuni. Kui viimane artist peale läheb, siis pärast seda teda tegelikult enam vaja ei ole. Meil ei ole sada protsenti kõik veel paigas,» sõnab Kaljuste. Küll aga kinnitas ta, et üritus ei veni pikale: «Kuskil kaks või kaks ja pool tundi. Tegemist on ikkagi kuueaastase poisiga, nii et ei saa väga pikalt teha.»

Kas üritusel müüakse alkoholi? «Arvan, et mingisugune õlu ikka on. Kindlasti ei promo me enda üritust alkohoolsete jookidega, sest õhtujuhiks on laps. Kui keegi tahab kuskil mingi õlle võtta, siis ma arvan, et see ei oleks probleem,» rääkis Kaljuste.

Oliver Kõvask koos ema Reedaga FOTO: Catlin Saar / Valgamaalane

Huvitaval kombel juhib ka Kaljuste ise tähelepanu sellele, et inimesed on juba ürituse osas pahameelt väljendanud ning väitnud, et last kasutatakse ürituse tarbeks ära. «Keegi ei ole kedagi ära kasutanud. Telesaade kasutas ju last ära ja lapsed mängivad ju filmides... Kas see ei ole siis ärakasutamine? Poiss ei tee midagi vastu tahtmist, ta ise tahtis seda asja ja oli väga huvitatud.»

Elu24 võttis ühendust ka Oliveri ema Reet Kõvaskiga, kes jääb napisõnaliseks. «Ei oska kommenteerida,» sõnab ta vaid. Samuti ei soovi naisterahvas vastata täpsustavatele küsimustele ürituse kohta ega ka sellele, kas Oliver õhtujuhiks olemise eest ka raha saab.

Väikese Oliveri abipalve Varem sattus perekond Kõvask meedia tähelepanu keskpunkti, kui tänavu detsembris jagas väike Oliver Instagrami kontol appikutset, milles palus täiskasvanud fännidelt abi enda unistuste maja ehitamiseks. «Ma tahaksin väga oma ema aidata, kuid vajaksin selleks teie - heade inimeste abi. Oleksin ääretult tänulik kõigile, kes saaksid minu väikest palvet toetada rahalise panusega. Ikka südame järgi ja võimaluste piires,» seisis Oliveri postituses. Posititus tekitas lühikese ajaga palju kisa ning üsna ruttu see ka sotsiaalmeediast kustutati. Oliveri lähedase sõnul ei soovitud kerjata. «Lootsime tõesti abi saada maja ehitusega, sest see on Oliveri tõeline soov,» kirjutas väikese teletähe lähedane toona.