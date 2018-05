Turvakaamera jäädvustas, kuidas välk lõi naabermajja

Naaber Cindy Holt oli kodus kui järsku taevas pimenes, käis vali raksakas ja ta arvas, et koju jõudnud elukaaslane sõitis oma autoga vastu garaaži ust, teatab mynews13.com.

«See pauk oli ootamatu ja ma ei saanud aru, et tegemist võis olla naabermajja löönud välguga. Välisuks oli lahti, selle tõttu kuulsin väljas toimunut hästi. Arvasin, et tal tekkis autot parkides probleeme,» selgitas naine.

Holt sai mõni aeg hiljem aru, et tegemist oli välguga ning kui tema ja ta mees turvakaamera videot läbi vaatasid, siis oli näha, kuidas suur välk lööb naabermajja.

Välgud. Pilt on illustreeriv FOTO: JUAN MABROMATA / AFP/Scanpix

«Videol on näha suitsu. Jumal tänatud, et maja ei süttinud ja sel hetkel kedagi kodus ei olnud,» sõnas Holt.

Holt kutsus igaks juhuks tuletõrjujad, kes naabermaja üle vaatasid, kuid tulekollet ja midagi ohtlikku ei leitud.

Tuletõrje teatel sai maja katus välgu tõttu kannatada, kuid suuremat kahju ei tekkinud.

«Välgukanalis võib temperatuur tõusta 30 000 kraadini, mis on viis korda kõrgem kui päikese pinnatemperatuur. Äikesepilves on erineva polaarsusega alad, mille vaheline pinge võib ulatuda 100 miljoni voldini ja üle selle ehk seda on umbes 500 000 korda rohkem kui seinakontaktis,» selgitas meteoroloog Bryan Karrick.

Karrick lisas, et Florida keskosas on sel nädalal olnud mitmel korral tugev äike ja välgulööke on nähtud üle 400.

Äike ehk pikne on kompleksne elektriline atmosfäärinähtus, mis tekib tõusvates õhuvooludes ja konvektsioonipilvedes, koosnedes mitmest komponendist nagu rünksajupilved, sajualad, õhuvoolude süsteemid, laengud, välgud, mis on tajutavad valgusefektina ja müristamine, mis on tajutav heliefektina.