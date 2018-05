Kodus kasvamas andekas võsuke? Vaata, millist nõu annavad endised lapstähed

Vladislav Koržets meenutab oma isepäist otsust minna osatäitjaks filmi «Viini postmark», öeldes, et see valik oli täielikult tema enda oma ning emaga praktiliselt ei arutatudki: «Filmi pääsemine oli ühe noore mehe jaoks vinge värk.» Ka teistele ambitsioonikatele või unistustega noortele ja lastele soovitab ta teha seda, mida teha tahetakse. «Vanemate ambitsioon, et oo mu lapsest saab näitleja või oi, temast ei tohi saaada mingil juhul mingit komenjanditegijat teeb pigem kahju kui kasu.»

Mihkel Raua olulisemad lapsepõlverollid olid filmides «Nukitsamees» ning «Keskpäev» ja meenutab heldinult, et see oli pigem rohkem lõbus suvelaager kui tõsine filmitegu. «Oli lõbus ja loomulikult oli tore, elu käis! Täiskasvanud jõid viina ja lastele tegi see nalja,» muheleb ta. Mihkel on seisukohal, et lastefilmis mängimine on vahva ja tore. «Eks see inimese psüühega võib teha igasugu totrusi ja vigureid. Väga varases nooruses tulev tuntus võib inimesele pähe hakata, aga ma ei tea kedagi, kes oleks sellest lolliks läinud.»

Inga-Kai Polonski täitis nimiosa filmis «Arabella mereröövlitütar» ning meenutab, et kui koolist koju tulles teatati, et on ostunud rolli valituks valitses teda täielik eufooria. Filmikogemust peab suurepäraseks võimaluseks proovida midagi uut: «Üldse arvan, et oma unistusi võiks ikkagi proovida teostada.»

Kuigi ka Jüri Makarovil on filmikogemusest rääkida eelkõige head ning mitmeid ilusaid mälestusi endaga siiani hoiab on kõhklev soovitamaks sellist kogemust ka teistele lastele. «Selge on see, et mingil hetkel teeb see noore inimese natuke nipsakaks. Kellele siis kuulsus ei mõju, aga kuidas sellega toime tullakse on väga erinev.»

Ülari Kirsipuu, kellel oli kanda «Nukitsamehe» Kusti roll, soovitab tänapäeva lapsevanematel kindlasti püüda oma lapsi filmidesse saada. «See on kustumatu kogemus, mis jätab jälje kogu eluks ja on väga tore!»